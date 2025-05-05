Эксперт оценил перспективы начала переговоров между Киевом и Москвой

В ночь на 8 мая должно начать действовать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Однако перспективы переговоров между Москвой и Киевом сейчас крайне сомнительны, считает американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин. По его мнению, даже если они и начнутся, вряд ли приведут к видимому результату.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский совершенно четко дал понять, что он не собирается признавать ни Крым, ни Донбасс. Он, как невменяемый, повторяет одни и те же тезисы: «Никто не может нам запретить вступать в НАТО» и «У нас есть свобода вооружаться», — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

Российский президент значительно опытнее в дипломатии, подчеркнул он. В то время как президент США Дональд Трамп, по мнению собеседника редакции, не демонстрирует последовательности и стабильности.

Бровкин полагает, что даже если Украина откажется от идеи вступления в НАТО, нет никаких гарантий, что эта тема не всплывет снова. Приемлемым вариантом для России, по его мнению, стало бы подписание международного соглашения о нейтралитете Украины с участием США, Евросоюза и гарантом в лице Организации Объединенных Наций (ООН).

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