Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-72 сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
В Ростове-на-Дону представители ЮВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Мир
Пять тюремных охранников получили ранения в результате нападения заключенных в США
Мир
Патриарх Кирилл встретился с главой Управления мусульман Кавказа
Общество
В аэропорту Надыма в ЯНАО ввели временные ограничения
Мир
В Словакии выступили за возвращение флага РФ на международных соревнованиях
Мир
Трамп приказал восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас
Происшествия
Сноубордистка погибла из-за схода лавины в Магаданской области
Мир
Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Экономика
Лимит на оплату частями предложили поднять до 100 тыс.
Мир
Кабинет безопасности Израиля одобрил планы ЦАХАЛ расширить операцию в Газе
Армия
Экипаж танка ВС РФ проделал проход в минно-взрывных заграждениях ВСУ
Происшествия
В Калининградской области подростки повредили экспозицию к 80-летию победы в ВОВ
Наука и техника
Российские компании построят детальные 3D-модели Луны и Марса
Мир
Байру оценил стоимость обслуживания госдолга Франции в €100 млрд в год
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

Эксперт оценил перспективы начала переговоров между Киевом и Москвой

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В ночь на 8 мая должно начать действовать объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Однако перспективы переговоров между Москвой и Киевом сейчас крайне сомнительны, считает американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин. По его мнению, даже если они и начнутся, вряд ли приведут к видимому результату.

Кризисный эпицентр: Москва ждет от Киева четких действий по деэскалации конфликта
Способны ли украинские власти к диалогу и чем они раздражают Белый дом

«[Президент Украины Владимир] Зеленский совершенно четко дал понять, что он не собирается признавать ни Крым, ни Донбасс. Он, как невменяемый, повторяет одни и те же тезисы: «Никто не может нам запретить вступать в НАТО» и «У нас есть свобода вооружаться», — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

Российский президент значительно опытнее в дипломатии, подчеркнул он. В то время как президент США Дональд Трамп, по мнению собеседника редакции, не демонстрирует последовательности и стабильности.

Бровкин полагает, что даже если Украина откажется от идеи вступления в НАТО, нет никаких гарантий, что эта тема не всплывет снова. Приемлемым вариантом для России, по его мнению, стало бы подписание международного соглашения о нейтралитете Украины с участием США, Евросоюза и гарантом в лице Организации Объединенных Наций (ООН).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кризисный эпицентр: Москва ждет от Киева четких действий по деэскалации конфликта

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025