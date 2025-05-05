Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-72 сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
В Ростове-на-Дону представители ЮВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Мир
Израиль одобрил планы расширения операции в секторе Газа
Мир
Патриарх Кирилл встретился с главой Управления мусульман Кавказа
Общество
В аэропорту Надыма сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Происшествия
В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода
Мир
Трамп приказал восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас
Происшествия
Сноубордистка погибла из-за схода лавины в Магаданской области
Мир
Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Экономика
Лимит на оплату частями предложили поднять до 100 тыс.
Мир
Кабинет безопасности Израиля одобрил планы ЦАХАЛ расширить операцию в Газе
Армия
Экипаж танка ВС РФ проделал проход в минно-взрывных заграждениях ВСУ
Происшествия
В Калининградской области подростки повредили экспозицию к 80-летию победы в ВОВ
Наука и техника
Российские компании построят детальные 3D-модели Луны и Марса
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

FT рассказала о способах компаний из КНР обходить пошлины Трампа

0
EN
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Компании из Китая, чтобы избежать введенных президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин, отправляют свои товары через третьи страны. Об этом 4 мая пишет газета Financial Times (FT).

По ее данным, китайские экспортеры отправляют свои товары через третьи страны, чтобы «скрыть их истинное происхождение» и избежать пошлин, введенных Трампом.

Такими «хабами» для китайских товаров прежде всего выступают Иордания и Вьетнам, указывает газета. Такой способ изменяет страну происхождения, помогая сохранить доступ на рынок, но подвергается критике за обход торговых законов, указывает FT.

Это обычная торговая стратегия, объяснила газета, обусловленная экономической необходимостью, однако она чревата эскалацией торговой напряженности, нанесением ущерба третьим странам и повышением стоимости товаров для американских потребителей.

Наглядный барьер: почему США захотели заключить торговую сделку с КНР
Если стороны не сойдутся, это повлияет на всю мировую торговлю

Ранее в этот день Трамп заявил о намерении снизить пошлины на товары из Китая. По мнению президента Соединенных Штатов, экономика Китая рушится из-за введенных им тарифов.

2 мая в министерстве торговли КНР сообщили, что Китай рассматривает начало торговых переговоров с США.

27 апреля американский лидер заявил, что Соединенные Штаты могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c КНР и Евросоюзом, но только на справедливых для Вашингтона условиях.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025