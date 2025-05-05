FT рассказала о способах компаний из КНР обходить пошлины Трампа

Компании из Китая, чтобы избежать введенных президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин, отправляют свои товары через третьи страны. Об этом 4 мая пишет газета Financial Times (FT).

По ее данным, китайские экспортеры отправляют свои товары через третьи страны, чтобы «скрыть их истинное происхождение» и избежать пошлин, введенных Трампом.

Такими «хабами» для китайских товаров прежде всего выступают Иордания и Вьетнам, указывает газета. Такой способ изменяет страну происхождения, помогая сохранить доступ на рынок, но подвергается критике за обход торговых законов, указывает FT.

Это обычная торговая стратегия, объяснила газета, обусловленная экономической необходимостью, однако она чревата эскалацией торговой напряженности, нанесением ущерба третьим странам и повышением стоимости товаров для американских потребителей.

Ранее в этот день Трамп заявил о намерении снизить пошлины на товары из Китая. По мнению президента Соединенных Штатов, экономика Китая рушится из-за введенных им тарифов.

2 мая в министерстве торговли КНР сообщили, что Китай рассматривает начало торговых переговоров с США.

27 апреля американский лидер заявил, что Соединенные Штаты могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c КНР и Евросоюзом, но только на справедливых для Вашингтона условиях.