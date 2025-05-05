Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-72 сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
В Ростове-на-Дону представители ЮВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Мир
Пять тюремных охранников получили ранения в результате нападения заключенных в США
Мир
Патриарх Кирилл встретился с главой Управления мусульман Кавказа
Общество
В аэропорту Надыма в ЯНАО ввели временные ограничения
Мир
В Словакии выступили за возвращение флага РФ на международных соревнованиях
Мир
Трамп приказал восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас
Происшествия
Сноубордистка погибла из-за схода лавины в Магаданской области
Мир
Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Экономика
Лимит на оплату частями предложили поднять до 100 тыс.
Мир
Кабинет безопасности Израиля одобрил планы ЦАХАЛ расширить операцию в Газе
Армия
Экипаж танка ВС РФ проделал проход в минно-взрывных заграждениях ВСУ
Происшествия
В Калининградской области подростки повредили экспозицию к 80-летию победы в ВОВ
Наука и техника
Российские компании построят детальные 3D-модели Луны и Марса
Мир
Байру оценил стоимость обслуживания госдолга Франции в €100 млрд в год
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге
Сюжет:

Как столичные НКО помогают сохранить память о Великой Отечественной войне

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Столичные некоммерческие организации (НКО) играют значимую роль в сохранении памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны (ВОВ), в том числе помогая популяризировать историю с помощью организации квестов, экскурсий, лекций и иных мероприятий. Об этом 5 мая сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Понимая важность такой работы, город старается всячески поддерживать патриотические инициативы НКО, в том числе с помощью грантов. В прошлом году конкурс на получение грантов мэра Москвы в номинации «Наше наследие» выиграли 55 проектов», — говорится в материале.

Так, Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей подготовила к 80-летию Великой Победы крупный квест «Геройские улицы Москвы» в формате прогулки. Инициатива рассказывает об истории памятников, улиц и площадей города, которые были названы в честь событий ВОВ. Более того, квест подразумевает командную работу, а сами его участники получают задания по электронной почте. Принять участие в проекте можно до 31 мая.

В свою очередь, АНО «Институт трудовых отношений и гражданского общества» одержала победу в конкурсе благодаря проекту «Московская карта памяти», посвященному сохранению памяти о работниках столичных предприятий, которые участвовали в войне. Команда проекта занимается поиском информации о сотрудниках и создает интерактивную онлайн-карту с посвященными им памятниками.

Также команда НКО «Наследники победителей» планирует создать цикл из 10 лекций в формате видеоинтервью под названием «Исторический фронт: наша Победа». Отмечается, что основной темой будет победа Советской армии и народа в борьбе с фашизмом. Кроме записи и монтажа, команда планирует выделить средства гранта на разработку пособий с главными тезисами. Лекторами выступят ведущие специалисты факультета МГУ, Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, а также известные историки, тележурналисты, потомки военных династий.

Инициативы НКО направлены на сохранение исторического достояния, а также развитие культурных и духовных ценностей, противодействие попыткам фальсифицировать исторические события. Соответствующие мероприятия проходят бесплатно, их могут посещать все желающие, однако на некоторые требуется предварительная регистрация.

Добрая доля: в РФ запустили сервис для перевода пожертвований частями
Такую возможность собираются внедрить уже 100 фондов

17 апреля стало известно, что московская общественная организация собирает и доставляет гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции (СВО), проводит патриотические мероприятия в учебных учреждениях, а ветеранов боевых действий вовлекает в культурную жизнь города. В том числе организации устраивают мероприятия по лечению и социализации военнослужащих, навещая их совместно с волонтерами.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025