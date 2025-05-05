Как столичные НКО помогают сохранить память о Великой Отечественной войне

Столичные некоммерческие организации (НКО) играют значимую роль в сохранении памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны (ВОВ), в том числе помогая популяризировать историю с помощью организации квестов, экскурсий, лекций и иных мероприятий. Об этом 5 мая сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Понимая важность такой работы, город старается всячески поддерживать патриотические инициативы НКО, в том числе с помощью грантов. В прошлом году конкурс на получение грантов мэра Москвы в номинации «Наше наследие» выиграли 55 проектов», — говорится в материале.

Так, Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей подготовила к 80-летию Великой Победы крупный квест «Геройские улицы Москвы» в формате прогулки. Инициатива рассказывает об истории памятников, улиц и площадей города, которые были названы в честь событий ВОВ. Более того, квест подразумевает командную работу, а сами его участники получают задания по электронной почте. Принять участие в проекте можно до 31 мая.

В свою очередь, АНО «Институт трудовых отношений и гражданского общества» одержала победу в конкурсе благодаря проекту «Московская карта памяти», посвященному сохранению памяти о работниках столичных предприятий, которые участвовали в войне. Команда проекта занимается поиском информации о сотрудниках и создает интерактивную онлайн-карту с посвященными им памятниками.

Также команда НКО «Наследники победителей» планирует создать цикл из 10 лекций в формате видеоинтервью под названием «Исторический фронт: наша Победа». Отмечается, что основной темой будет победа Советской армии и народа в борьбе с фашизмом. Кроме записи и монтажа, команда планирует выделить средства гранта на разработку пособий с главными тезисами. Лекторами выступят ведущие специалисты факультета МГУ, Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ, а также известные историки, тележурналисты, потомки военных династий.

Инициативы НКО направлены на сохранение исторического достояния, а также развитие культурных и духовных ценностей, противодействие попыткам фальсифицировать исторические события. Соответствующие мероприятия проходят бесплатно, их могут посещать все желающие, однако на некоторые требуется предварительная регистрация.

17 апреля стало известно, что московская общественная организация собирает и доставляет гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции (СВО), проводит патриотические мероприятия в учебных учреждениях, а ветеранов боевых действий вовлекает в культурную жизнь города. В том числе организации устраивают мероприятия по лечению и социализации военнослужащих, навещая их совместно с волонтерами.