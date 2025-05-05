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Пакистан мог создать около 150 ядерных боеголовок с 1972 года

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Фото: Global Look Press/Ispr
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Индия и Пакистан — две ядерные державы, остающиеся непримиримыми соперниками с момента обретения независимости в 1947 году. Основной причиной напряженности является территориальный спор вокруг Кашмира. С 1974 года Индия является обладателем ядерного оружия и на данный момент может иметь не менее 100 боеготовых зарядов. «Известия» изучили, каков предполагаемый ядерный потенциал Пакистана.

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Пакистанская программа создания собственной атомной бомбы стартовала в 1972 году. Считается, что Пакистан сегодня располагает 150 боеголовками, которые могут применяться в основном ракетами «земля – земля» и авиацией. В стране ведутся работы по созданию крылатой ракеты морского базирования.

Пакистан создал, испытал и развернул несколько типов мобильных баллистических ракет: Ghaznavi, Abdali, Shaheen-I, Shaheen-II, Shaheen-III. Первые три относятся скорее к оперативно-тактическим — их дальность действия до 300 км и для них вряд ли выделены ядерные боеголовки. А вот ракеты большой дальности Shaheen-III могут накрывать всю территорию Индии (дальность — 2750 км).

Ведутся работы над созданием и более мощной ракеты Ababeel, которая при той же дальности сможет нести уже несколько боеголовок.

Кроме того, пакистанские ВВС имеют на вооружении достаточный парк самолетов, которые потенциально могли бы нести ядерные бомбы. Среди них — американские F-16 и JF-17 Thunder совместного пакистано-китайского производства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сдержать крепче: как соотносится ядерный потенциал Индии и Пакистана

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