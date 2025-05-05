Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-72 сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
В Ростове-на-Дону представители ЮВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Мир
Пять тюремных охранников получили ранения в результате нападения заключенных в США
Мир
Патриарх Кирилл встретился с главой Управления мусульман Кавказа
Общество
В аэропорту Надыма в ЯНАО ввели временные ограничения
Мир
В Словакии выступили за возвращение флага РФ на международных соревнованиях
Мир
Трамп приказал восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас
Происшествия
Сноубордистка погибла из-за схода лавины в Магаданской области
Мир
Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Экономика
Лимит на оплату частями предложили поднять до 100 тыс.
Мир
Кабинет безопасности Израиля одобрил планы ЦАХАЛ расширить операцию в Газе
Армия
Экипаж танка ВС РФ проделал проход в минно-взрывных заграждениях ВСУ
Происшествия
В Калининградской области подростки повредили экспозицию к 80-летию победы в ВОВ
Наука и техника
Российские компании построят детальные 3D-модели Луны и Марса
Мир
Байру оценил стоимость обслуживания госдолга Франции в €100 млрд в год
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге
Сюжет:

Президент Монголии посетит парад Победы в Москве 9 мая

0
EN
Фото: ТАСС/SARAH YENESEL
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 9 мая посетит парад Победы в Москве. Об этом 5 мая сообщает национальное информационное агентство Монцамэ.

«9 мая президент примет участие в торжественной церемонии празднования Дня Победы на Красной площади вместе с другими главами государств и высокопоставленными лицами, а также возложит цветы к памятнику Неизвестному Солдату в Александровском саду», — говорится в публикации.

Уточняется, что монгольский лидер совершит визит в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Также он встретится с гражданами РФ, удостоенными званий Героя Монгольской Народной Республики и Героя Труда.

Парад Победы в 2025 году: кто приедет в Москву на 9 Мая
Россия с размахом отметит 80-летие победы в Великой Отечественной войне, ожидается более 20 мировых лидеров

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. В нем примет участие целый ряд иностранных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина и главу Бразилии Лулу да Силву.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025