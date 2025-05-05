Президент Монголии посетит парад Победы в Москве 9 мая

Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 9 мая посетит парад Победы в Москве. Об этом 5 мая сообщает национальное информационное агентство Монцамэ.

«9 мая президент примет участие в торжественной церемонии празднования Дня Победы на Красной площади вместе с другими главами государств и высокопоставленными лицами, а также возложит цветы к памятнику Неизвестному Солдату в Александровском саду», — говорится в публикации.

Уточняется, что монгольский лидер совершит визит в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Также он встретится с гражданами РФ, удостоенными званий Героя Монгольской Народной Республики и Героя Труда.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. В нем примет участие целый ряд иностранных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина и главу Бразилии Лулу да Силву.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.