Шесть поселений отрезаны от транспортного сообщения из-за наводнения в Приморье

В Приморском крае из-за наводнения оказались отрезаны от транспортного сообщения шесть поселений. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

«Проезд закрыт для всех видов транспорта. Отрезаны села Веселый и Скворцово <...> На участке дороги Молчановка – Слинкино размыт мост. Отрезаны населенные пункты Слинкино и Партизан», — говорится в сообщении ведомства.

Также затопленными оказались мост через реку Светлая, местность перед подвесным мостом у села Полыниха и трубопереезд на автодороге Ольга – Романовка – Партизанск.

Транспортного сообщения лишены и села Березовка, Полыниха.

Ранее, 18 марта, в городе Аша Челябинской области резко поднялся уровень воды на реке Сим, в результате чего был введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Из-за резкого образования затора в северной части реки Сим произошли подтопления в двух районах города.