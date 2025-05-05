Новая Зеландия намерена заменить устаревшие вертолеты на новые за $1,2 млрд

Новая Зеландия намерена заменить свои устаревшие вертолеты Военно-морских сил (ВМС) на сумму $1,2 млрд из-за роста глобальной напряженности. Об этом 4 мая сообщило инфоагентство Reuters со ссылкой на министра обороны страны Джудит Энн Коллинз.

По данным СМИ, страна также увеличит базовые расходы на оборону на $143,4 млн в год в течение четырех лет.

«Совершенно очевидно, что Новая Зеландия не застрахована от растущей напряженности, ощущаемой во всем мире», — приводит агентство слова Коллинз.

Министр обороны заявила, что таким образом Новая Зеландия начала путь к достижению расходов на оборону в 2% от ВВП к 2032–2033 годам. В агентстве отметили, что сейчас этот показатель составляет чуть более 1%.

Уточняется, что государство планирует замену восьми морских вертолетов Kaman SH-2 Seasprite.

Ранее в этот день «Известия» подсчитали, что шесть государств — членов Евросоюза (ЕС) смогут безболезненно увеличить военные расходы на 1,5% ВВП. К ним относятся Дания, Ирландия, Кипр, Греция, Люксембург и Португалия, эти страны закончили 2024-й с профицитом бюджета. Еще 10 стран ЕС удерживают превышение бюджетных расходов в пределах 3% ВВП, поэтому тоже потенциально способны увеличить военные расходы.