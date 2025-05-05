СМИ указали на значимость Румынии для стратегии США на Черном море

Румыния играет важную роль в военной стратегии США и НАТО в Черноморском регионе. Об этом 4 мая сообщает The National Interest.

«На военном фронте Румыния уже более двух десятилетий является важнейшим логистическим узлом для вооруженных сил США. Ее стратегическая география — как самого восточного европейского члена НАТО — позволила оказывать поддержку американским операциям в Ираке и Афганистане», — сообщается в материале.

Отмечается, что в стране всё еще сохраняется ряд существенных проблем, таких как коррупция и недостатки в управлении. При этом авторы материала подчеркивают последовательное сохранение властями своих «проамериканских и пронатовских позиций».

«Румыния также принимает у себя американскую систему противоракетной обороны Aegis Ashore, которая защищает страну от потенциальных иранских ракетных угроз. Румыния превышает порог расходов на оборону НАТО в 2% и вкладывает значительные средства в американские военные системы, включая [истребители] F-35, F-16, ракетные батареи Patriot, пусковые установки HIMARS, бронемашины Piranha, танки Abrams, беспилотники и многое другое», — указывает National Interest.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) в пятницу, 2 мая, объявило об отмене программы безвизового въезда для Румынии. Ведомство закончило проверку, и статус государства был отменен. В будущем Румыния может быть повторно рассмотрена для включения в программу, если будет отвечать критериям соответствия.