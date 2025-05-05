Убивший девушку в 1997 году мужчина предстанет перед судом спустя 28 лет

Мужчина, причинивший 28 лет назад повлекшие смерть тяжкие телесные повреждения своей девушке, предстанет перед судом в Красноярском крае. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

«Преступление долгие годы оставалось нераскрытым. В рамках проводимой при координации прокуратуры работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно изучены материалы данного уголовного дела, мужчина задержан», — заявили в ведомстве.

Трагедия произошла в городе Ачинске в 1997 году, когда пьяный 25-летний мужчина толкнул с лестничной площадки свою девушку в ходе ссоры. В результате женщина выбила телом окно на площадке между третьим и четвертым этажами и упала вниз. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Сам обвиняемый признал вину.

«Убивать я не хотел, просто ревновал к бывшему», — рассказал он.

Уголовное дело в отношении мужчины будет рассмотрено Ачинским городским судом.

30 апреля в Оренбургской области задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 28-летней давности в поселке Первомайский. Задержаны двое мужчин в возрасте 44 и 50 лет. Один из них не был судим, работал охранником, второй — безработный с тремя судимостями за кражу и причинение вреда здоровью. Уголовное дело об убийстве возбудили в 1997 году. Позже переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью и из корыстных побуждений»).