Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-72 сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
В Ростове-на-Дону представители ЮВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Мир
Пять тюремных охранников получили ранения в результате нападения заключенных в США
Мир
Патриарх Кирилл встретился с главой Управления мусульман Кавказа
Общество
В аэропорту Надыма в ЯНАО ввели временные ограничения
Мир
В Словакии выступили за возвращение флага РФ на международных соревнованиях
Мир
Трамп приказал восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас
Происшествия
Сноубордистка погибла из-за схода лавины в Магаданской области
Мир
Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Экономика
Лимит на оплату частями предложили поднять до 100 тыс.
Мир
Кабинет безопасности Израиля одобрил планы ЦАХАЛ расширить операцию в Газе
Армия
Экипаж танка ВС РФ проделал проход в минно-взрывных заграждениях ВСУ
Происшествия
В Калининградской области подростки повредили экспозицию к 80-летию победы в ВОВ
Наука и техника
Российские компании построят детальные 3D-модели Луны и Марса
Мир
Байру оценил стоимость обслуживания госдолга Франции в €100 млрд в год
Армия
Экипажи Су-25 уничтожили прятавшихся в лесу боевиков ВСУ
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

Убивший девушку в 1997 году мужчина предстанет перед судом спустя 28 лет

0
EN
Фото: t.me/krpronws
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мужчина, причинивший 28 лет назад повлекшие смерть тяжкие телесные повреждения своей девушке, предстанет перед судом в Красноярском крае. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

«Преступление долгие годы оставалось нераскрытым. В рамках проводимой при координации прокуратуры работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно изучены материалы данного уголовного дела, мужчина задержан», — заявили в ведомстве.

Трагедия произошла в городе Ачинске в 1997 году, когда пьяный 25-летний мужчина толкнул с лестничной площадки свою девушку в ходе ссоры. В результате женщина выбила телом окно на площадке между третьим и четвертым этажами и упала вниз. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Сам обвиняемый признал вину.

«Убивать я не хотел, просто ревновал к бывшему», — рассказал он.

Уголовное дело в отношении мужчины будет рассмотрено Ачинским городским судом.

Острое нарушение: что грозит виновному в поножовщине в магазине Петербурга
В больницы доставлены пять пострадавших, госпитализирован и сам нападавший

30 апреля в Оренбургской области задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 28-летней давности в поселке Первомайский. Задержаны двое мужчин в возрасте 44 и 50 лет. Один из них не был судим, работал охранником, второй — безработный с тремя судимостями за кражу и причинение вреда здоровью. Уголовное дело об убийстве возбудили в 1997 году. Позже переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью и из корыстных побуждений»).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025