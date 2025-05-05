Врач предупредил об опасности удаления родинок народными методами

Для кого-то родинки — предмет гордости и уникальная деталь внешности, а для других — причина смущения и психологического дискомфорта. Стремясь улучшить свою внешность, некоторые люди пытаются удалять невусы (родинки) самостоятельно, используя сомнительные народные методы. Однако такие способы могут представлять серьезную опасность. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказал врач-онкодерматолог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков в беседе с «Газетой.Ru».

Количество и характер родинок определяются множеством факторов, включая наследственность, возраст и воздействие окружающей среды, особенно агрессивного ультрафиолетового излучения, пояснил специалист. Как указал Маклаков, родинки образуются из меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Они могут быть плоскими или выпуклыми, иметь различную окраску — от светло-коричневой до черной, а также быть врожденными или появляться в течение жизни.

По словам врача, большинство невусов — доброкачественные образования, не несущие угрозы здоровью. Однако из-за эстетического дискомфорта многие пытаются избавиться от них в домашних условиях, не задумываясь о возможных рисках.

«Некоторые люди до сих пор продолжают доверять советам так называемых «экспертов» из интернета, которые «успешно» лечат народными средствами любые, даже очень серьезные заболевания. <…> Однако о последствиях такой самодеятельности «целители», конечно, умалчивают. А они достаточно неприятные и даже опасные», — предупредил Маклаков.

Собеседник издания обратил внимание, что достаточно несколько раз обработать крупный невус перекисью водорода, чтобы получить серьезный ожог кожи и занести инфекцию в поврежденную область.

Более того, если родинка удалена не полностью, существует высокий риск ее злокачественного перерождения, подчеркнул Маклаков.

Специалист объяснил, что любые манипуляции с родинками, включая дерматоскопию, должны проводиться только под наблюдением врача-дерматолога или онкодерматолога. Если же возникает желание избавиться от невуса по эстетическим соображениям, существуют безопасные и малотравматичные методы, такие как радиоволновая терапия (сургитрон) и электрокоагуляция, назвал врач.

Маклаков напомнил, что для специалиста в области онкодерматологии важно, чтобы проводимые процедуры не только давали желаемый эффект, но и полностью соответствовали требованиям безопасности.

Ранее, 19 марта, врач-онколог Марат Верисов рассказал, как определить предрасположенность к онкологии при наличии родинок. Большинство родинок, подчеркнул врач, не представляют опасности для здоровья, но некоторые могут перерождаться в злокачественные опухоли, в частности в меланому — наиболее опасный вид рака кожи. Поводом для обращения к врачу могут послужить увеличение размера родинки, особенно быстрое, ее неровные и размытые края, появление новых оттенков или неравномерная пигментация.