Количество погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР выросло до девяти
Количество погибших в результате опрокидывания круизных лайнеров в китайской провинции Гуйчжоу выросло до девяти человек. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщило Центральное телевидение Китая.
«По данным текущего расследования и проверки, в результате аварии в воду упали 84 человека», — говорится в материале.
Из них 70 человек были госпитализированы. Также один человек числится пропавшим без вести.
Оба судна принадлежали компании Donghu Agricultural Passenger Transport и перевозили по 40 человек каждое.
Об опрокидывании прогулочных судов в Китае стало известно ранее 4 мая. Тогда сообщалось, что три человека погибли и 60 пострадали, еще 14 считались пропавшими без вести.