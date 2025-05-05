Пропавшая в США женщина найдена живой спустя 63 года

Пропавшая в июле 1962 года жительница штата Висконсин в США найдена «живой и здоровой» в 2025 году. Об этом 4 мая сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа Сок в Висконсине.

«Офис шерифа теперь может сообщить, что Одри Бакеберг жива и здорова и в настоящее время проживает за пределами штата. Дальнейшее расследование показало, что исчезновение госпожи Бакеберг произошло по ее собственному выбору, а не в результате какой-либо преступной деятельности или злого умысла», — говорится в публикации.

На момент исчезновения женщине было 20 лет. Она проживала в городе Ридсбург.

Газета The Guardian уточняет, что женщина приняла решение сбежать самостоятельно, устав от насилия со стороны мужа. Незадолго до этого она подала заявление в суд на супруга, обвиняя его в избиениях и угрозах убийством.

В целях конфиденциальности не раскрывается название штата, в котором была найдена Бакеберг.

«Офис шерифа хотел бы выразить признательность следователям, как прошлым, так и настоящим. Несмотря на значительные трудности, которые представляют многие нераскрытые дела, эта резолюция подчеркивает как важность продолжения работы, так и преданность офиса шерифа предоставлению ответов семьям и обществу», — отметили правоохранители.

6 апреля трое взрослых и ребенок пропали без вести после рыбалки на озеро Екишавад в Усть-Куломском районе Республики Коми. По словам представителей Следственного комитета, в ходе поисковых мероприятий был обнаружен след снегохода на берегу озера и плавающие в воде вещи.