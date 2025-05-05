Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 5 мая, рассказал, что провел «очень хорошие разговоры» на тему украинского конфликта, а также о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как Трамп рассказал в ходе общения с прессой на борту своего самолета, в Саудовской Аравии, куда он в ближайшее время отправится с визитом, могла бы состояться их с российским лидером возможная личная встреча.

При этом он наотрез отказался отвечать на вопросы журналиста The Wall Street Journal. Также он назвал издание «гнилым» и обвинил в работе на Китай.

До этого, 29 апреля, Трамп заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он уточнил, что пытается завершить конфликт, однако Украина хочет больше вооружений и гарантий безопасности от США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь Марко Рубио в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.