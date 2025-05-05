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В Калининградской области подростки повредили экспозицию к 80-летию победы в ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В городе Черняховске Калининградской области подростки повредили экспозицию, посвященную 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) и Году защитника Отечества. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

«По версии следствия, двое несовершеннолетних, находясь в парке Победы в Черняховске, повредили экспозицию, посвященную Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Следователи устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 2 мая, в Херсонской области вандалы повредили памятник героям Великой Отечественной войны. Неизвестные поломали тротуарную плитку, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия». Уточняется, что в настоящее время полиция проводит поиски вандалов. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. В тот же день в Болгарии неизвестные повредили памятник героям Великой Отечественной войны. Целью вандалов стал монумент болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки Щ-211 в районе Камчии.

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