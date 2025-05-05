Юрист напомнил о штрафах за теплицы с фундаментом на дачах

Владельцев дачных участков могут обложить штрафом, если на их территории расположены незарегистрированные в Росреестре постройки с фундаментом. Об этом 4 мая предупредил юрист Илья Русяев.

«Под требования подпадают бани, сараи, хозблоки и другие сооружения, если у них есть фундамент», — рассказал он в беседе с «Lenta.ru».

Также одним из таких сооружений будет считаться теплица, если она с фундаментом и системами коммуникации — эти признаки дают основания включить постройку в список объектов, требующих регистрации, пояснил эксперт.

За день до этого директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что за выращивание некоторых видов растений на садовом участке может грозить штраф. Уточняется, что в список запрещенных растений вошли банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кат и другие. Из грибов нельзя выращивать виды, содержащие наркотические соединения. Разведение запрещенных растений может грозить штрафом в размере до 300 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов.