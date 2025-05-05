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Юрист напомнил о штрафах за теплицы с фундаментом на дачах

Юрист Русяев: за теплицу с фундаментом на даче могут выписать штраф
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Владельцев дачных участков могут обложить штрафом, если на их территории расположены незарегистрированные в Росреестре постройки с фундаментом. Об этом 4 мая предупредил юрист Илья Русяев.

«Под требования подпадают бани, сараи, хозблоки и другие сооружения, если у них есть фундамент», — рассказал он в беседе с «Lenta.ru».

Также одним из таких сооружений будет считаться теплица, если она с фундаментом и системами коммуникации — эти признаки дают основания включить постройку в список объектов, требующих регистрации, пояснил эксперт.

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За день до этого директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что за выращивание некоторых видов растений на садовом участке может грозить штраф. Уточняется, что в список запрещенных растений вошли банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кат и другие. Из грибов нельзя выращивать виды, содержащие наркотические соединения. Разведение запрещенных растений может грозить штрафом в размере до 300 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов.

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