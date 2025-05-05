Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-72 сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
В Ростове-на-Дону представители ЮВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Мир
Пять тюремных охранников получили ранения в результате нападения заключенных в США
Мир
Патриарх Кирилл встретился с главой Управления мусульман Кавказа
Армия
Операторы БПЛА уничтожили замаскированную артиллерию ВСУ в Запорожской области
Мир
В Словакии выступили за возвращение флага РФ на международных соревнованиях
Мир
Трамп приказал восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас
Происшествия
Сноубордистка погибла из-за схода лавины в Магаданской области
Мир
Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Саудовской Аравии
Экономика
Лимит на оплату частями предложили поднять до 100 тыс.
Мир
Кабинет безопасности Израиля одобрил планы ЦАХАЛ расширить операцию в Газе
Армия
Экипаж танка ВС РФ проделал проход в минно-взрывных заграждениях ВСУ
Происшествия
В Калининградской области подростки повредили экспозицию к 80-летию победы в ВОВ
Наука и техника
Российские компании построят детальные 3D-модели Луны и Марса
Мир
Байру оценил стоимость обслуживания госдолга Франции в €100 млрд в год
Мир
Папа римский завещал «папамобиль» для передвижного медпункта в Газе
Мир
В Чили в результате крушения небольшого самолета погиб один человек
Сюжет:

Британский аналитик Меркурис уличил Трампа в возвращении к политике Байдена

0
EN
Фото: REUTERS/Leah Millis
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп постепенно возвращается к политике американского экс-главы Джо Байдена. Об этом в воскресенье, 4 мая, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Он становится Джо Байденом. Он фактически возвращается к тому, что делал Байден», — заявил он на YouTube-канале Duran.

По словам аналитика, это происходит из-за проблем с урегулированием украинского конфликта. Трамп возвращается к антироссийским санкциям и поставкам вооружения Украине, так как не хочет, чтобы его уличили в неисполненнии предвыборных обещаний, считает Меркурис.

Сделал Америку: чего добился и в чем провалился Трамп за 100 дней
Президент США подписал почти 140 указов, ввел пошлины и начал налаживать отношения с Россией

До этого, 29 апреля, Трамп заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он уточнил, что пытается завершить конфликт, однако Украина хочет больше вооружений и гарантий безопасности от США.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025