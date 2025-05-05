Британский аналитик Меркурис уличил Трампа в возвращении к политике Байдена

Президент США Дональд Трамп постепенно возвращается к политике американского экс-главы Джо Байдена. Об этом в воскресенье, 4 мая, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Он становится Джо Байденом. Он фактически возвращается к тому, что делал Байден», — заявил он на YouTube-канале Duran.

По словам аналитика, это происходит из-за проблем с урегулированием украинского конфликта. Трамп возвращается к антироссийским санкциям и поставкам вооружения Украине, так как не хочет, чтобы его уличили в неисполненнии предвыборных обещаний, считает Меркурис.

До этого, 29 апреля, Трамп заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он уточнил, что пытается завершить конфликт, однако Украина хочет больше вооружений и гарантий безопасности от США.