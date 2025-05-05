Пять тюремных охранников получили ранения в результате нападения заключенных в США
Пятеро охранников тюрьмы в американском штате Вирджиния получили ранения в результате нападения шести заключенных, связанных с криминальной группировкой MS-13 (Mara Salvatrucha — «бригада сальвадорских бродячих муравьев»). Об этом 4 мая сообщает CBS News.
«В результате нападения заключенных в тюрьме Вирджинии пострадали пять охранников, <...> большинство нападавших были членами банды MS-13, нелегально въехавшими в США», — говорится в публикации.
Уточняется, что трое стражей порядка получили ножевые ранения. Двое других отделались менее опасными для жизни повреждениями.
Пятеро нападавших были подтвержденными членами членами MS-13 из Сальвадора. Шестой преступник относился к другой банде.
«Молюсь о полном выздоровлении трех сотрудников исправительного учреждения Вирджинии, жестоко раненных сегодня в результате преднамеренного нападения членов банды MS-13, преступных нелегальных иммигрантов, которые изначально не должны были находиться в нашей стране», — заявил губернатор Вирджинии Гленн Янгкин в социальной сети X (бывш. Twitter).
Ранее, 18 марта, пять членов сальвадорской банды MS-13 зарезали подростка, а затем подожгли его тело. Точная причина убийства не называется. По словам матери погибшего, ее сыну угрожали после слов о желании выйти из рядов банды
MS-13 — хорошо организованная международная преступная группировка, созданная иммигрантами из Сальвадора, действующая по Северной и Центральной Америке и насчитывающая от 50 до 300 тыс. членов.