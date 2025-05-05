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Эксперт рассказала о правильном способе ведения семейного бюджета

Эксперт Роскачества Вяльшина: супругам нужны отдельные счета для личных трат
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Супругам следует обзавестись как общим бюджетом для совместных трат, так и личными счетами. Об этом 4 мая рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с «Газетой.Ru».

«Такой вариант позволит каждому из супругов сохранить финансовую независимость и одновременно работать над общими целями», — пояснила эксперт.

Вяльшина отметила, что недостатки и преимущества есть у обоих вариантов бюджета. Общий, например, способствует управлению средствами, а также дает понимание финансового положения семьи.

Однако специалист предупредила, что такой вид бюджета может оказаться причиной конфликта, если один из членов семьи тратит больше ожиданий партнера.

Как указала Вяльшина, раздельный бюджет предоставляет каждому супругу возможность иметь контроль над своими финансами и тратить деньги независимо. Это, в свою очередь, уменьшает вероятность ссор по поводу трат. Но также такой вид бюджета может вызвать недостаточную прозрачность в вопросах финансов, подытожила эксперт.

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Ранее, 16 апреля, результаты опроса группы «Ренессанс Страхование», с которыми ознакомились «Известия», показали, что половина опрошенных россиян (51%) положительно оценили свои знания и навыки в области личных финансов. Остальные же (49%) признались в наличии у себя различных проблем, связанных с низким уровнем финансовой грамотности.

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