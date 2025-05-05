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IE рассказал о дефиците боеприпасов в Пакистане из-за поставок Украине

Indian Express: Пакистан столкнулся с дефицитом вооружения из-за Украины
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Фото: Global Look Press/Wali Sabawoon
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Военнослужащие Пакистана столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за поставок Украине. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщает газета Indian Express (IE).

По данным газеты, оружия стране хватит только на четыре дня полномасштабной войны.

«Пакистанские заводы по производству боеприпасов, которые поставляют боеприпасы военным, с трудом справляются с растущим мировым спросом и устаревшими производственными мощностями», — говорится в материале.

По имеющимся данным, после продажи Украине боеприпасов калибра 155 мм пакистанские военные испытывают трудности с пополнением внутренних запасов.
Решение Пакистана удовлетворить международный спрос на оружие за счет безопасности страны было попыткой найти баланс между «экономическим отчаянием и стратегическим выживанием».

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Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар 29 апреля заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.

2 мая Лавров совместно со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром также обсудил обострение индийско-пакистанских отношений. Глава российского МИДа призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом исходя из положений Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.

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