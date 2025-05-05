Тренер рассказала о способах предотвратить выгорание от занятий фитнесом

Практически все спортсмены — профессионалы и любители — сталкиваются с проблемой выгорания. О способах избежать этого явления при занятиях фитнесом 4 мая рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина в беседе с «Газетой.Ru».

«В современном мире, когда фитнес становится всё популярнее, важно знать не только о пользе спорта, но и о рисках появления негативных последствий от чрезмерных физических нагрузок. Перетренированность — это состояние, когда объем физической нагрузки превышает способность организма восстанавливаться. С такой проблемой могут столкнуться не только опытные спортсмены, но и новички», — указала она.

Основные признаки такого состояния — постоянная усталость, тревожность, нарушения сна и снижение спортивных результатов. Причем проявляются они даже после отдыха.

Для борьбы с выгоранием Бахтурина советует любителям фитнеса составить качественный тренировочный план.

«Отдых дает возможность восстановить запасы гликогена, креатина, электролитов — это необходимые элементы для энергии. Особенно важен сон. После физической активности выравнивается уровень кортизола, тестостерона и гормона роста. Кроме того, в перерывах между тренировками происходит перезагрузка нервной системы. Без пауз страдает координация, реакция, техника выполнения упражнений», — указала специалист.

Также стоит ставить перед собой цели достичь перемен не только во внешнем виде. В качестве них можно выбрать, например, улучшения показателей силы, выносливости или просто более хорошего самочувствия.

«Очень важно выбирать занятия по душе, делать то, что приносит радость. Если утреннее кардио стало пыткой — попробуйте танцы, пилатес или плавание», — посоветовала эксперт.

Ранее в этот день эксперт Ольга Шуппо дала советы по поддержанию здорового образа жизни. По ее словам, системная физическая активность на свежем воздухе — это еще одна важная составляющая здорового образа жизни. Проводить в движении нужно не менее одного часа в день. Это могут быть пешие прогулки, утренняя зарядка, любимые подвижные игры или танцы.