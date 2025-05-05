ЕС не дал Лондону доступ к базам данным о преступности и нелегальной миграции

Евросоюз (ЕС) отказал Великобритании в доступе к базам данным о преступности и нелегальной миграции. Об этом 4 мая сообщила британская газета The Times.

Речь идет о закрытой базе данных — Шенгенской информационной системе (SIS), направленной на обеспечение безопасности на границах Европейского союза.

«ЕС отклоняет просьбу Великобритании использовать базы данных о преступности и нелегальной миграции. Этот шаг наносит удар по попыткам Даунинг-стрит улучшить связи с Европой в сфере безопасности», — говорится в публикации.

Уточняется, что Брюссель заявил британской стороне о невозможности делиться отпечатками пальцев нелегальных мигрантов с полицией и иммиграционными чиновниками Великобритании.

Ранее, 22 марта, опрос, опубликованный The Telegraph, показал, что среди украинцев, получивших в Великобритании статус беженцев, 41% не смог найти работу из-за неопределенности после истечения срока действия трехлетних виз. Еще 22% лишились работы по этой же причине.