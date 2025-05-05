В России резко снизилась стоимость строительства домов

Цены на популярные материалы для строительства домов в России снизились до 25–30%, рассказали «Известиям» на федеральном заводе «Поревит».

«В этом году из-за введения эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве и низкой доступности кредитных ресурсов строительный сезон начался с более умеренного спроса, чем это наблюдалось последние пару лет. На этом фоне часть основных строительных материалов, которая традиционно дорожает на старте строительного сезона оказалась дешевле на 25–30%, чем годом ранее», — пояснил ведущий инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев.

По его словам, стоимость популярного в индивидуальном жилищном строительстве газобетона в этом году ниже на 30%, силикатных блоков — на 22%, керамзитоблока на 29%. При этом цемент подорожал в среднем на 10%, бетон на 10–15%, сдержанную динамику роста демонстрируют кровельные материалы, которые увеличились в цене всего на 4–5%.

«Естественно, такое существенное повышение доступности строительства частных домов провоцирует рост спроса на основные строительные материалы. Даже те, кто планировал начать строительство только летом, стараются сейчас приобрести и завести большую их часть к себе на земельный участок, чтоб оптимизировать затраты, нередко приобретая их в рассрочку от производителей», — сказал Кокарев.

По словам эксперта, такое существенное снижение стоимости явление временное и по мере роста спроса, цены как минимум вернутся к уровням прошлого года, пик стоимости ожидается в самый разгар строительного сезона в июле-августе.

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Кирпичный ключ: частные дома стали доступнее россиянам