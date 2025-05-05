Крин Антонеску признал свое поражение в первом туре выборов президента Румынии

Кандидат от правящей коалиции на президентских выборах Румынии Крин Антонеску признал свое поражение в первом туре. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщает портал Hotnews.

«Жизнь продолжается, политика продолжается. <...> Я еще раз благодарю три стороны, которые меня поддержали. Голоса сказали свое слово, граждане сказали свое слово. Думаю, я оставлю эту попытку с высоко поднятой головой. Необходимо уважать мнение народа», — заявил политик журналистам.

Он также призвал соотечественников проголосовать во втором туре, но не сказал, кому из соперников отдает свое предпочтение.

Второй тур состоится 18 мая.

Ранее, 4 мая, стало известно, что кандидат и глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион в первом туре президентских выборов в Румынии с 42,28% голосов лидирует. По данным ЦИК, второе место занял кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 22,53% голосов. За ним — мэр Бухареста Никушор Дан с 15,75%, четверку лидеров замыкает экс-премьер Виктор Понта с 14,75% голосов.

15 марта агентство Bloomberg сообщило, что в Румынии к участию в президентских выборах допустили Симиона.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря.