Посол Пакистана призвал СБ ООН обеспечить право народа Кашмира на самоопределение

Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо обеспечить соблюдение права на самоопределение для народа Кашмира, чтобы решить первую причину конфликта на спорной территории. Об этом в понедельник, 5 мая, заявил в интервью посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали.

«Я считаю, что первопричина этой проблемы в Джамму и Кашмире — это право на самоопределение для народа Кашмира, которое было обещано им международным сообществом посредством различных резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал он в интервью ТАСС, добавив, что такое решение привело бы к достижению прочного мира.

Джамали отметил, что Пакистан открыт к проведению расследования.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар 29 апреля заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.