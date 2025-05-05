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Посол Пакистана призвал СБ ООН обеспечить право народа Кашмира на самоопределение
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Посол Пакистана призвал СБ ООН обеспечить право народа Кашмира на самоопределение

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Фото: РИА Новости
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Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо обеспечить соблюдение права на самоопределение для народа Кашмира, чтобы решить первую причину конфликта на спорной территории. Об этом в понедельник, 5 мая, заявил в интервью посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали.

«Я считаю, что первопричина этой проблемы в Джамму и Кашмире — это право на самоопределение для народа Кашмира, которое было обещано им международным сообществом посредством различных резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал он в интервью ТАСС, добавив, что такое решение привело бы к достижению прочного мира.

Джамали отметил, что Пакистан открыт к проведению расследования.

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Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар 29 апреля заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.

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