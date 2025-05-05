В Швейцарии юриста оштрафовали на 6,9 тыс. франков за плевок на посольство РФ

Юриста одного из федеральных учреждений Швейцарии оштрафовали на 6,9 тыс. франков (около 693 тыс. рублей. — Ред.) за плевок на табличку посольства России в Берне. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщило агентство Blick.

По данным агентства, в феврале 2024 года юрист во время пробежки остановился, чтобы плюнуть на табличку российской дипмиссии. Правонарушение зафиксировала камера.

В результате в разбирательстве с произошедшим принимал участие даже министр полиции и юстиции Швейцарии Бит Ян, так как действие юриста квалифицировалось как «политическое преступление, нарушающее отношения с зарубежными странами».

28 января гражданин Украины пытался проникнуть в посольство РФ в Стокгольме на автомобиле. Нарушителя задержали.

Отмечается, что дипмиссия неоднократно указывала правоохранительным органам и МИД Швеции на то, что мужчина представляет потенциальную опасность и для посольства, и для окружающих в целом.