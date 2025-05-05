В Краснодаре мужчина избил соседа и дочь бывшей сожительницы
В Краснодаре мужчина избил 16-летнюю дочь бывшей сожительницы и прибежавшего ей на помощь соседа. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба городской полиции в Telegram-канале.
«При разбирательстве сотрудниками полиции установлено, что в ходе возникшего конфликта местный житель нанес телесные повреждения 37-летнему соседу и 16-летней дочери его бывшей сожительницы», — уточнили в ведомстве.
В результате инцидента правоохранители начали доследственную проверку. Также будут проведены судебно-медицинские экспертизы.
«По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение и действиям правонарушителя дана правовая оценка», — заявили в полиции.
3 мая в Санкт-Петербурге была избита сестра участника специальной военной операции (СВО), пришедшая проверить квартиру брата, в которую он пустил пожить других людей. От ударов пострадавшая потеряла сознание, однако вскоре очнулась и смогла безопасно покинуть жилплощадь. В настоящее время женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.