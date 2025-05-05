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«Известия» подсчитали готовые увеличить военные расходы страны ЕС

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Фото: ТАСС/YOAN VALAT
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Шесть государств — членов ЕС смогут безболезненно увеличить военные расходы на 1,5% ВВП, подсчитали «Известия». К ним относятся Дания, Ирландия, Кипр, Греция, Люксембург и Португалия, эти страны закончили 2024-й с профицитом бюджета.

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Еще десять стран ЕС удерживают превышение бюджетных расходов в пределах 3% ВВП, поэтому тоже потенциально способны увеличить военные расходы. В их число входят Швеция, Словения, Болгария, Хорватия, Чехия, Нидерланды, Эстония, Литва, Германия, Латвия.

При этом 11 стран ЕС превысили допустимый уровень дефицита бюджета в 3% ВВП, установленный пактом стабильности и роста. Рекордсменом выступает Румыния, чьи расходы превысили доходы в 2024 году на 9,3% ВВП. Дефицит бюджета Польши составил 6,6% ВВП, у Франции — 5,8% ВВП. При этом бюджетный дефицит Австрии, Венгрии и Словакии находится в районе 5% ВВП. К нарушителям бюджетного законодательства ЕС также относятся Испания, Бельгия, Мальта, Финляндия и Италия.

Ранее ЕК анонсировала программу перевооружения Евросоюза стоимостью €800 млрд. Для финансирования расходов Брюссель предлагает странам ЕС увеличить свои оборонные расходы на 1,5% ВВП. Благодаря этому в ЕК намерены собрать €650 млрд на производство оружия. Еще €150 млрд для инвестиций в оборону планируется получить за счет кредитов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Боевые бездействия: увеличить военные расходы реально способны лишь 6 стран ЕС

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