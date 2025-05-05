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Экипаж танка ВС РФ проделал проход в минно-взрывных заграждениях ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Танковый экипаж, в составе и механика-водителя рядового Григория Исаева, получил задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечить прорыв их обороны. Минобороны РФ в понедельник, 5 мая, сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Незаметно приблизившись к заграждениям, Газетдинов провел разведку местности и совместно с Исаевым разработал план дальнейших действий.

Исаев, управляя танком, набрал максимально возможную скорости и повел танк сквозь миннуе заграждения. ВСУ засекли перемещение российских военнослужащих и открыли по танку огонь. Экипаж танка, несмотря на обстрел и атаку вражескими FPV-дронами, продолжил проделывать проход в минно-взрывном заграждении с помощью минного трала.

Младший сержант приказал открыть огонь по позициям ВСУ сразу же, как только обнаружил, что минные заграждения остались позади. Исаев вывел танк в удобную для ведения стрельбы позицию и открыл огонь, обеспечивая тем самым надежное прикрытие для российских штурмовых групп.

В ходе боестолкновения танк получил повреждения, но Исаеву удалось вывести боевую машину в безопасный район. После оперативного ремонта Газетдинов совместно с механиком-водителем подготовил танк к дальнейшим действиям.

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Ранее, 4 мая, в Минобороны РФ сообщили, что командир боевой машины пехоты (БМП) сержант Артур Хисматуллин получил задачу доставить штурмовую группу ВС РФ к линии боевого соприкосновения. По пути к точке назначения он заметил в лесополосе группу пехоты.

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