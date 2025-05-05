Никушор Дан обогнал Антонеску и вышел на второе место на выборах в Румынии
В I туре президентских выборов в Румынии после подсчета 97,57% голосов вышел на второе место мэр Бухареста Никушор Дан, занимающий центристскую позицию. Об этом вечером 4 мая свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии (ЦИК) государства.
Лидером президентской гонки остается глава националистической фракции «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион — к настоящему времени он набрал 40,14% голосов.
Третье место занимает кандидат от правящей коалиции Крина Антонеску с результатом в 20,64% голосов избирателей.
Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря.
Второй тур состоится 18 мая.