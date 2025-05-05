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Патриарх Кирилл встретился с главой Управления мусульман Кавказа

Патриарх Кирилл назвал уникальной атмосферу между религиозными деятелями РФ и Азербайджана
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Фото: patriarchia
dzen
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье встретился в Баку с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщили на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Что касается отношений между Управлением мусульман Кавказа и Русской Православной Церковью, то, слава Всевышнему, эти отношения крепкие, устойчивые, несокрушимые благодаря Вашему личному участию, Вашему личному руководству», — отметил Пашазаде.

Кроме того, он назвал дружбу с патриархом Кириллом самой искренней и братской.

«Дружба между нашими странами, нашими народами, политика наших президентов, взаимодействие наших стран в экономике, политике, культуре — всё это важные факторы, которые создают уникальную атмосферу взаимоотношений между Россией и Вашей благословенной страной и, конечно, между нами как религиозными деятелями. И еще раз хочу сказать, что отношения, которые связывают мусульман и православных наших стран, несомненно, играют важную роль в укреплении межгосударственных отношений», — сказал патриарх в ответном слове.

Также он пожелал Азербайджану процветания, а президенту страны Ильхаму Алиеву высокой общей и политической культуры. Патриарх Кирилл выразил своему собеседнику благодарность за гостеприимство. В завершение он призвал продолжать работу над развитием отношений двух государств.

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