Патриарх Кирилл встретился с главой Управления мусульман Кавказа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье встретился в Баку с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщили на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Что касается отношений между Управлением мусульман Кавказа и Русской Православной Церковью, то, слава Всевышнему, эти отношения крепкие, устойчивые, несокрушимые благодаря Вашему личному участию, Вашему личному руководству», — отметил Пашазаде.

Кроме того, он назвал дружбу с патриархом Кириллом самой искренней и братской.

«Дружба между нашими странами, нашими народами, политика наших президентов, взаимодействие наших стран в экономике, политике, культуре — всё это важные факторы, которые создают уникальную атмосферу взаимоотношений между Россией и Вашей благословенной страной и, конечно, между нами как религиозными деятелями. И еще раз хочу сказать, что отношения, которые связывают мусульман и православных наших стран, несомненно, играют важную роль в укреплении межгосударственных отношений», — сказал патриарх в ответном слове.

Также он пожелал Азербайджану процветания, а президенту страны Ильхаму Алиеву высокой общей и политической культуры. Патриарх Кирилл выразил своему собеседнику благодарность за гостеприимство. В завершение он призвал продолжать работу над развитием отношений двух государств.

Ранее, 21 апреля, секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям отец Стефан (Игумнов) рассказал «Известиям», что РПЦ имеет большой опыт взаимодействия с католической церковью в период понтификата почившего папы римского Франциска. По его словам, особую страницу в этом сотрудничестве открыла историческая встреча папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе в феврале 2016 года.