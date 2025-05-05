Компании будут стимулировать сотрудников копить на пенсию

В России планируют запустить налоговые льготы для работодателей, которые софинансируют ПДС своих сотрудников. Власти позитивно оценивают эту инициативу, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что эта мера заработает уже с 2026 года.

Готовящееся нововведение позволит компаниям учитывать взносы в ПДС сотрудников как свои расходы, объяснил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Таким образом они смогут уменьшить базу при оплате налога на прибыль.

Ввести налоговый стимул для бизнеса, который софинансирует программу долгосрочных сбережений своих работников, предложил президент России Владимир Путин еще в июне 2024 года на ПМЭФ. Недавно эту инициативу одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Новая льгота позволит работодателю софинансировать счета программ долгосрочных сбережений своих сотрудников в пределах 12% от фонда оплаты труда всего персонала, уточнил Сергей Беляков из НАПФ.

Введение налоговых льгот для работодателей способно значительно ускорить рост числа участников ПДС и объемов вложений в программу. Для бизнеса это реальная экономическая выгода за счет снижения налоговой нагрузки, что особенно актуально при ограниченных возможностях индексации зарплат, подчеркнул старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Сейчас 46% компаний готовы поддерживать участие сотрудников в ПДС, видно из исследования СберНПФ и «Работа.ру». Причем половина из них — только при условии введения налоговых льгот.

По его словам, такая мера даст новый толчок к формированию долгосрочных сбережений населения.

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