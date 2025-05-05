В Словакии выступили за возвращение флага РФ на международных соревнованиях
Словакия выступает против дискриминации российских спортсменов и хочет возвращения флага РФ на международных соревнованиях. Об этом в понедельник, 5 мая, заявил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар.
«Я уже долгое время выступаю с критикой того, что российским спортсменам на международных играх приходится выступать под флагом какой-либо третьей страны, но не России. Хочется верить, что все это закончится, потому что эта ненависть между людьми и, в частности, русофобия становится сильнее», — сказал он в беседе с ТАСС.
По его словам, от подобной ненависти между людьми «совсем близко» до ненависти между народами.
Министр спорта России 14 марта поблагодарил Венгрию за последовательную защиту олимпийских ценностей. Он отметил, что спорт — это важный канал дипломатии, призванный объединять людей, а не разъединять.
В свою очередь, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 26 марта заявил, что страна всегда выступала против политизации спорта и именно поэтому блокирует санкции Евросоюза против ОКР.