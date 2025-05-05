Сноубордистка погибла из-за схода лавины в Магаданской области
В Магаданской области в результате схода лавины погибла сноубордистка. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
«В районе Карамкенского перевала снежная масса сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под лавиной оказались две девушки. Одна выбралась и сама дошла до поселка», — уточнили в ведомстве.
После инцидента на поиски второй женщины отправился поисково-спасательный отряд из шести сотрудников и двух единиц техники. Вскоре под снегом было обнаружено ее тело без признаков жизни.
Ранее, 19 февраля, в МЧС сообщили, что двое туристов из Санкт-Петербурга перестали выходить на связь в ущелье Танадон. Альпинисты приехали в Дигорию на ледовый фестиваль «Таймази-2025». Отмечалось, что в зоне ущелья, где они находились, сошло несколько лавин. 30 апреля было найдено тело одного из пропавших спортсменов. Поиски осложнялись из-за плохих погодных условий.