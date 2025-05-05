Эксперт оценил возможность наращивания военного потенциала ЕС
Несмотря на определенные успехи в интеграции оборонно-промышленных комплексов отдельных стран, в целом не просматривается возможность радикального наращивания военного потенциала ЕС, сказал «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
«Сохраняются противоречия относительно приоритетов военного строительства и поставщиков различных образцов вооружения и военной техники. Конечно, многие страны реализуют проекты военно-технического сотрудничества с внерегиональными акторами (США, Турцией, Южной Кореей, Израилем и другими), однако такие проекты так же зачастую вызывают противоречия внутри ЕС и не всегда укладываются в общую стратегию развития военного потенциала», — считает эксперт.
В перспективе Евросоюз может стать угрозой российской безопасности. Однако этот сценарий далеко не предопределен, и совместный забег по давно известным граблям гонки вооружений можно попробовать замедлить, а то и прекратить, резюмировал Стефанович.
Ранее ЕК анонсировала программу перевооружения Евросоюза стоимостью €800 млрд. Для финансирования расходов Брюссель предлагает странам ЕС увеличить свои оборонные расходы на 1,5% ВВП. Благодаря этому в ЕК намерены собрать €650 млрд на производство оружия. Еще €150 млрд для инвестиций в оборону планируется получить за счет кредитов.
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