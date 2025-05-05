Реклама
Прямой эфир
Мир
Болельщика клуба «Аталанта» убили ножом в драке футбольных фанатов в Италии
Мир
Лавров подтвердил готовность РФ помочь в урегулировании между Индией и Пакистаном
Мир
ВС США нанесли удары по захваченным хуситами объектам в Сане
Общество
В архангельских аэропортах Талаги и Васьково ввели временные ограничения на полеты
Мир
Трамп заявил о намерении снизить пошлины на товары из Китая
Спорт
ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» и вышел на третье место в РПЛ
Мир
Пакистан обратится в СБ ООН на фоне растущей эскалации с Индией
Мир
СМИ сообщили о задержании двух человек в связи со взрывом в порту на юге Ирана
Мир
Хуситы заявили о намерении установить полную воздушную блокаду Израиля
Происшествия
ВСУ атаковали храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области
Мир
Трамп заявил о просьбах лидеров ЕС позвонить Путину
Мир
В Финляндии утечка водорода нарушила работу энергоблока АЭС
Общество
Для эвакуированных из горящего дома в Москве развернули палатки
Мир
Бразильская полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги
Мир
ЦАХАЛ назвала причину неудачного перехвата ракеты со стороны Йемена
Общество
В МВД предупредили о мошенниках под видом военной прокуратуры
Мир
Оппозиционер Симион стал лидером в первом туре президентских выборов в Румынии

Эксперт оценил возможность наращивания военного потенциала ЕС

0
EN
Фото: REUTERS/Amel Emric
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Несмотря на определенные успехи в интеграции оборонно-промышленных комплексов отдельных стран, в целом не просматривается возможность радикального наращивания военного потенциала ЕС, сказал «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«В интересах Евросоюза как можно скорее санкции отменить»
Зампредседателя парламента Словакии Тибор Гашпар — о развитии отношений с РФ, перспективах членства Украины в НАТО и сотрудничестве с БРИКС

«Сохраняются противоречия относительно приоритетов военного строительства и поставщиков различных образцов вооружения и военной техники. Конечно, многие страны реализуют проекты военно-технического сотрудничества с внерегиональными акторами (США, Турцией, Южной Кореей, Израилем и другими), однако такие проекты так же зачастую вызывают противоречия внутри ЕС и не всегда укладываются в общую стратегию развития военного потенциала», — считает эксперт.

В перспективе Евросоюз может стать угрозой российской безопасности. Однако этот сценарий далеко не предопределен, и совместный забег по давно известным граблям гонки вооружений можно попробовать замедлить, а то и прекратить, резюмировал Стефанович.

Ранее ЕК анонсировала программу перевооружения Евросоюза стоимостью €800 млрд. Для финансирования расходов Брюссель предлагает странам ЕС увеличить свои оборонные расходы на 1,5% ВВП. Благодаря этому в ЕК намерены собрать €650 млрд на производство оружия. Еще €150 млрд для инвестиций в оборону планируется получить за счет кредитов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Боевые бездействия: увеличить военные расходы реально способны лишь 6 стран ЕС

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025