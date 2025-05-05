Папа римский завещал «папамобиль» для передвижного медпункта в Газе
«Папамобиль», пикап папы римского Франциска, преобразуют в передвижной медпункт для детей в секторе Газа согласно его последней воле. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщила газета Corriere della Sera.
«Управлять транспортным средством будут водитель и врачи. Внутри находится оборудование для диагностики и лечения, в том числе экспресс-тесты на инфекции, наборы для наложения швов, шприцы и иглы, кислородные баллончики, вакцины и холодильник для лекарств», — говорится в публикации.
С такой волей Франциск лично обратился в благотворительное католическое общество Caritas в Иерусалиме.
Ранее, 26 апреля, журнал The Economist писал, что перед своей смертью папа римский потратил почти все деньги с личного счета на погашение ипотеки Римской макаронной фабрики, находящейся при тюрьме для несовершеннолетних заключенных. В издании отметили, что понтифик всегда очень трепетно относился к заключенным, призывая общественность проявлять как можно больше милосердия по отношению к тем, «кто совершил ошибку».