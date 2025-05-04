Пожарные ликвидировали открытое горение девятиэтажки на юго-западе Москвы
Пожарные смогли ликвидировать открытое горение девятиэтажного дома на юго-западе Москвы. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба ведомства.
«Открытое горение ликвидировано. По уточненным данным, пострадали пять человек, в том числе два ребенка», — заявили в ведомстве.
В настоящее время борьба с огнем всё еще продолжается. Уточняется, что площадь пожара составляет 100 кв. м.
О пожаре в жилом доме в Москве стало известно ранее в этот день. По данным Главного управления МЧС России по столице, возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах дома по улице Генерала Тюленева. Уточняется, что на месте происшествия работают 60 специалистов и 20 единиц техники. В результате инцидента погибли два человека.