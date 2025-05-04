СК Москвы возбудил уголовное дело по факту пожара на юго-западе столицы
По факту пожара в жилом доме на юго-западе Москвы, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичного СК.
«По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для выяснения причины возгорания в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, добавили в СК.
О пожаре в жилом доме в Москве стало известно ранее в этот день. По данным Главного управления МЧС России по столице, возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах дома по улице Генерала Тюленева. Уточняется, что на месте происшествия работают 60 специалистов и 20 единиц техники. В результате пожара погибли два человека.