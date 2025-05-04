Три человека пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области
Трое мирных жителей пострадали в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом вечером 4 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладов в Telegram-канале.
«В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших с различными осколочными ранениями рук и ног бригады «скорой» доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — заявил он.
Уточняется, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Подвергнувшееся атаке транспортное средство также получило повреждения, уточнил глава региона.
Ранее в тот же день два мирных жителя Курской области пострадали в результате атаки ВСУ на деревню Будище Большесолдатского района. На данный момент они находятся в медицинском учреждении под присмотром специалистов.