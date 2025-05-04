Иран провел испытания новой баллистической ракеты Qassem Basir
Иран провел испытательный запуск новой баллистической ракеты Qassem Basir с дальностью полета 1,2 тыс. км. Об этом 4 мая сообщает агентство Mehr.
«Ракета обладает более высокой маневренностью после приобретения опыта, полученного в ходе двух прошлогодних операций возмездия, известных как True Promise 1 и 2, израильского режима», — говорится в публикации.
Уточняется, что новая модель способна находить одну конкретную цель среди множества других, а также работать без системы GPS.
«Мы не враги нашим соседям, они наши братья, но американские базы на их территории станут нашими целями», — предупредил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.
Ранее, 3 мая, Пакистан испытал дальнобойные ракеты класса «земля–земля» Abdali на фоне напряженности отношений с Индией. В то же время индийские официальные заявили, что Испытание ракеты большой дальности Пакистаном является провокационным и приведет к эскалации напряженности.