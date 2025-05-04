Оперативные службы работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 4 мая, сообщил, что оперативные службы уже начали работу на месте пожара на юго-западе столицы.
«Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики. Они оказывают всю возможную помощь.
О пожаре в жилом доме в Москве стало известно ранее в этот день. По данным Главного управления МЧС России по столице, возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах дома по улице Генерала Тюленева. Уточняется, что на месте происшествия работают 60 специалистов и 20 единиц техники. В результате пожара погибли два человека.