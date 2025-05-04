Два человека погибли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
В результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Огнеборцы МЧС России спасают и эвакуируют жильцов на пожаре в Москве. <...> На балконе девятого этажа обнаружены двое погибших», — указано в Telegram-канале ведомства.
Там отметили, что площадь пожара составляет 100 кв. м. В результате инцидента пострадали шесть человек. Сотрудники МЧС эвакуировали людей из соседних подъездов, для них организованы пункты временного размещения, добавили в ведомстве.
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подчеркнули, что к месту пожаротушения было выделено два автобуса особо большого класса для обогрева эвакуированных жителей дома. Временно ограничено движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы.
О пожаре в жилом доме в Москве стало известно ранее в этот день. По данным Главного управления МЧС России по столице, возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах дома по улице Генерала Тюленева. Уточняется, что на месте происшествия работают 60 специалистов и 20 единиц техники.