«Бавария» в 34-й раз стала чемпионом Германии по футболу
Футбольный клуб (ФК) «Бавария» из Мюнхена стала 34-кратным чемпионом Германии после матча 32-го тура между «Фрайбургом» и «Байером». Встреча 4 мая завершилась со счетом 2:2.
У «Фрайбурга» отличился Максимилиан Эггештайн (44-я минута), а Пьеро Инкапье из «Байера» забил мяч в свои ворота (49-я). За «Байер» голы забили Флориан Вирц (82-я) и Джонатан Та (90+3-я).
По результатам матча «Байер» отстает от лидирующей «Баварии» на восемь очков и не сможет догнать мюнхенский клуб за два тура до окончания чемпионата. Так, «Бавария» досрочно обеспечила себе золотые медали в бундеслиге в текущем сезоне.
В сентябре 2024 года «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, забив девять голов в одном матче. В Кубке европейских чемпионов мюнхенскому ФК уже удавалось добиться подобного достижения: в 1972 году клуб обыграл кипрскую «Омонию» со счетом 9:0.