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«Динамо» обыграло «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Московский хоккейный клуб (ХК) «Динамо» обыграл челябинский «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась 4 мая в Москве и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

В составе победителей шайбы забили Артем Швец-Роговой, Артем Ильенко, Антон Слепышев. В то время как у команды противника отличился Григорий Дронов.

Пятый матч полуфинала Кубка Гагарина состоится 6 мая в Челябинске.

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30 апреля «Трактор» обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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