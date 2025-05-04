«Динамо» обыграло «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Московский хоккейный клуб (ХК) «Динамо» обыграл челябинский «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась 4 мая в Москве и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
В составе победителей шайбы забили Артем Швец-Роговой, Артем Ильенко, Антон Слепышев. В то время как у команды противника отличился Григорий Дронов.
Пятый матч полуфинала Кубка Гагарина состоится 6 мая в Челябинске.
30 апреля «Трактор» обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.