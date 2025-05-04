СМИ сообщили о задержании двух человек в связи со взрывом в порту на юге Ирана
В Иране задержаны двое подозреваемых в причастности к взрыву в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге страны. Об этом 4 мая сообщило агентство SNN.
«Управляющий, числящийся на государственной службе, и управляющий из частной компании были задержаны в связи с соответствующим юридическим соглашением», — указано в публикации.
Отмечается, что в ходе расследования дела о неправомерных действиях были также установлены обвиняемые.
О взрыве в иранском морском порту Шахид-Раджаи, в результате которого произошел пожар, стало известно 26 апреля. На следующий день в стране был объявлен трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. Согласно последним данным, число погибших выросло до 70 человек.
Позднее после соответствующего обращения иранских партнеров к президенту РФ Владимиру Путину российской стороной было принято решение об отправке специальных бортов МЧС РФ. Посольство России в Иране 29 апреля заявило, что пожар в порту Бендер-Аббас находится под контролем, его ликвидация ожидается в ближайшее время.