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В Финляндии утечка водорода нарушила работу энергоблока АЭС

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Фото: AP Photo/Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto
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В Финляндии утечка водорода нарушила работу второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Ловииса». Об этом 4 мая сообщил энергетический оператор Fortum.

Там отметили, что энергоблок финской АЭС сейчас работает на пониженной мощности, так будет продолжаться до конца ремонта теплообменника генератора, который займет около двух дней.

«Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — указано в заявлении компании, текст которого передает «РИА Новости».

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В марте в пресс-службе финской энергетической компании Teollisuuden Voima сообщили об утечке. АЭС всего имеет три реактора, которые производят около 30% энергии, потребляемой жителями. В результате инцидента никто не пострадал.

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