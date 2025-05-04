Трамп указал на прогресс с одной из сторон по конфликту на Украине
США ближе к соглашению с одной из сторон по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 4 мая сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.
Так он прокомментировал вопрос о переговорном процессе между Москвой и Киевом, однако не уточнил, с какой именно стороной Вашингтон достиг прогресса.
«Я считаю, что мы ближе к соглашению с одной из сторон, хотя не буду уточнять, с какой именно», — сказал он.
При этом американский лидер уточнил, что, несмотря на отличие взаимодействия в вопросах конфликта, он надеется на мирное соглашение.
До этого, 29 апреля, Трамп заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он уточнил, что пытается завершить конфликт, однако Украина хочет больше вооружений и гарантий безопасности от США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь Марко Рубио в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.