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Генконсул РФ в Сиднее отметила важность передачи молодежи памяти о героях ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Необходимо передавать память о героях Великой Отечественной войны (ВОВ) подрастающему поколению, заявила 4 мая «Известиям» генеральный консул России в Сиднее Зарина Габиева.

Она рассказала, что в этот день на сиднейской площади Мартин Плейс прошла акция «Бессмертный полк», к которой присоединились несколько сотен человек.

По словам генконсула, мероприятие прошло в дружественной и теплой атмосфере. Шествие сопровождалось песнями военных лет, люди активно делились историями своих родных времен ВОВ. Кроме того, в акции приняло участие большое количество молодых людей и детей, отметила Габиева.

«Память о бессмертном подвиге, героизме и мужестве тех, кто ценой своей жизни добывал для нас победу, будет жить до тех пор, пока мы будем хранить ее в наших сердцах. Наш долг — не растерять правду о Победе и передать ее следующим поколениям», — подчеркнула она.

Член молодежного совета российских соотечественников Ксения Лорбер также указала на необходимость передавать память о подвигах героев ВОВ из поколения в поколение.

«Каждый год мы проводим мероприятия и участвуем [в них], чтобы наше поколение знало, кто был за победу и чья победа была», — отметила она.

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Ранее в этот день сообщалось, что в немецком Кельне участники акции «Бессмертный полк» вышли на шествие в форме советских солдат в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии исполнялись песни военных лет и был проведен автопробег в честь Дня Победы.

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