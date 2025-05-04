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В Румынии более 20 человек пострадали при столкновении двух поездов

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Фото: Global Look Press/Lutcanu Iuliana
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В Румынии в результате столкновения двух пассажирских поездов пострадали более 20 человек. Об этом 4 мая сообщил телеканал Digi 24.

«После инцидента 20 человек прошли медицинское обследование на месте происшествия, пятеро были доставлены в больницу», — указано в материале издания.

Отмечается, что авария произошла в городе Констанца, сейчас железнодорожное сообщение на станции временно реорганизовано в целях безопасности. Полиция начала расследование инцидента.

Сошлись в пути: что грозит виновным в аварии поездов в Мурманской области
Подозреваемыми по делу стали машинист грузового состава и его помощник

В апреле СМИ сообщали, что в Зимбабве при столкновении пассажирского и товарного поездов рядом с городом Гванда пострадали 18 человек. Уточнялось, что авария произошла между грузовым составом и поездом класса люкс компании Rovos Rail, на котором ехали 47 иностранных туристов.

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