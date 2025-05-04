Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Петрозаводска
В аэропорту Петрозаводска сняли временные ограничения на полеты. Об этом 4 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Петрозаводска в 17:35 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко подчеркнул, что ограничения вводились с целью обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.
Ранее в этот день представитель Росавиации сообщил о введении временных мер, направленных на ограничение приема и вылета самолетов, в аэропорту Петрозаводска. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы с 15:49 мск.