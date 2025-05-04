СМИ узнали о возможном получении Украиной нескольких систем ПВО Patriot

Украина может получить систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которая ранее базировалась в Израиле, а также еще несколько установок из других стран. Об этом 4 мая сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, систему из Израиля планируют предоставить украинской стороне к лету текущего года после ее ремонта. Также западные союзники Киева обсуждают логистику поставок еще одной системы из Германии или Греции.

«Четыре нынешних и бывших официальных лица США заявили, что система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет отправлена ​​на Украину после ее восстановления, а западные союзники обсуждают логистику поставок еще одной системы из Германии или Греции», — говорится в материале.

Однако уточняется, что любые поставки Patriot требуют одобрения США, даже если они передаются через другие страны. При этом в настоящее время в распоряжении Украины находится только шесть из восьми систем ПВО в рабочем состоянии, по меньшей мере две установки находятся на ремонте.

28 апреля газета Kathimerini сообщила, что США требуют от греческих властей передать Украине системы ПВО Patriot, которые ранее были направлены в Саудовскую Аравию. Отмечалось, что такое решение американской стороны основывалось на том, что ответственность за вооружение теперь переходит в руки европейских стран, поскольку США сократили поддержку Киева.